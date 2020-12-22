متظاهرو "الليكود" واليمين يحاولون الاعتداء على النائب جبارين في المحكمة العليا

أفادت مراسلتنا بأن عددا من المتظاهرين من حزب "الليكود" واليمين الإسرائيلي، حاولوا الاعتداء على النائب يوسف جبارين في المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في "قانون القومية".

وقالت المراسلة إنه خلال تواجد النائب جبارين في قاعة المحكمة العليا لحضور النقاش في الالتماس المقدم بواسطة عدالة ضد قانون القومية، حاول متظاهرو "الليكود" واليمين المتطرف الذين تواجدوا خارج المحكمة الاعتداء عليه أثناء خروجه من قاعة المحكمة، مستخدمين عبارات عنصرية وتحريضية ضد النائب جبارين، والنواب العرب والمواطنين العرب، من بينها "الموت للعرب".

من جهته، قال النائب جبارين إن "هذه الأجواء العنصرية والتحريضية هي نتاج مباشر لقانون القومية الذي أتى ليغذي الشعور بالفوقية الإثنية لليهود في البلاد وليشرعن العنصرية بحق المواطنين العرب".

وأضاف أنه "ليس مفاجئا أن نشطاء الليكود يقومون بترجمة فعلية للتحريض الممنهج الذي قاده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العنصري بحق المواطنين العرب وبحق نواب القائمة المشتركة".

وأكد جبارين أن "أبواق التحريض العنصري و"زعرناتهم" لن تثنينا عن الاستمرار بنضالنا ضد قانون القومية، وسنواصل النضال بكافة الوسائل الممكنة، جماهيريا، برلمانيا وقضائيا من أجل إلغاء قانون القومية العنصري ومن أجل تثبيت مكانتنا كمواطنين متساويين في بلادنا".

المصدر: RT