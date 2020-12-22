الإعلام الإيطالي: برلسكوني أفشى سرا رفض بوتين الإفصاح عنه حول تحرير الصيادين الإيطاليين في ليبيا

نسبت وسائل إعلام إيطالية لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني تأكيده، أن الفضل في تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأفادت صحيفة "لاستامبا" بأن برلسكوني قال في اتصال هاتفي مع ماركو ماروني مالك "Medinea"، أحد قوارب الصيد التي عادت مع 18 صيادا كانوا محتجزين في ليبيا لأكثر من 100 يوم: "بوتين بمكالماته الهاتفية مع حفتر هو من أطلق سراحهم وهذه حقيقة ما حدث".

ولفتت الصحيفة إلى أن السياسي الإيطالي تحدث خلال هذه المكالمة الهاتفية بمكبر صوت مفتوح، وقال في هذا الصدد: "يجب ألا نقول ذلك، حتى لا يقال إنه يؤسد حفتر، وهو ما لا يريده".

ولم يصدر عن موسكو أي تعليق على النبأ حتى ساعة نشره.

المصدر: lastampa