الصياديون يعودون إلى إيطاليا بعد الإفراج عنهم من قبل الجيش الليبي

عاد 18 صيادا إلى ميناء مازارا ديل فالو الإيطالي، يوم الأحد، بعد الإفراج عنهم من قبل المشير الليبي خليفة حفتر، بعد أكثر من 100 يوم في الأسر.

وكانت القوات الموالية لحفتر قد استولت على القوارب في 1 سبتمبر، بتهمة أنهم كانوا يصطادون في المياه الليبية.

وسافر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي ديمايو إلى بنغازي الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات دبلوماسية بشأن إطلاق سراح الصيادين.

المصدر: رابتلي