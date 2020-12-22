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أفغانستان.. اغتيال رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني برصاص مجهولين

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أفغانستان.. اغتيال رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني برصاص مجهولين
Reuters OMAR SOBHANI
عنصر من الجيش الأفغاني في كابل
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أعلنت شرطة ​ولاية غزني​ الأفغانية عن اغتيال رئيس اتحاد الصحفيين في الولاية رحمة الله نيكزاد بهجوم شنه مسلحون مجهولون.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه تم اغتيال الصحفي نيكزاد أمام منزله، مشيرة إلى أنه خامس صحفي يستهدفه مسلحون مجهولون خلال الشهرين الماضيين.

ولفتت قناة "طلوع" الأفغانية إلى أن الصحفي الذي تم اغتياله كان يعمل لدى وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية وشبكة "الجزيرة" القطرية.

وأشارت القناة إلى أن حركة "طالبان" نفت في بيان رسمي علاقتها بالهجوم الذي استهدف الصحفي رحمة الله نيكزاد".

المصدر: "قناة طلوع"

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