حزب إسباني: التاج في أزمة والجمهورية قادمة

أعرب زعيم حزب "بوديموس" والنائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية بابلو إغليسياس، عن ثقته التامة بأن أغلبية المواطنين في بلاده يميلون نحو النظام الجمهوري.

ودافع إغليسياس عن طرحه مؤكدا أن النظام الجمهوري لا يتيح فقط اختيار رئيس الدولة، بل يحمي المصالح العمومية أمام مشروع الخصوصية الدائم الذي تنتهجه الأحزاب الملكية.

واتهم الملكية بـ"تشجيع نمط اقتصادي يعتمد على الفساد والسياحة الرخيصة"، مؤكدا أن "النظام الجمهوري يسعى إلى دولة أكثر عدلا تعترف بتعدد الجنسيات، حيث يشعر الجميع بالانتماء بعيدا عن واقع الانقسام الذي قادتنا إليه الملكية".

ويواصل الحزب جهود لفتح تحقيقات في قضية استفادة أفراد العائلة الملكية الإسبانية من الصناديق المالية غير الخاضعة للدولة، لكن اقتراحاته تواجه في كل مرة بالرفض من طرف أحزاب اليمين.

ويأتي الهجوم عقب أيام على قيام الملك السابق خوان كارلوس الموجود في إمارة أبو ظبي بتسديد 700 ألف يورو لخزينة الدولة لتفادي رفع دعوى قضائية ضده بتهمة "الفساد المالي".

المصدر: "هسبريس"