بريطانيا: سننهي الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر بسبب مضاعفات سلالة كورونا الجديدة

أعلنت بريطانيا أنها ستنهي الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، بعد أن ناشدتها رئيسة وزراء اسكتلندا تمديدها بسبب المضاعفات الناجمة عن سلالة كورونا الجديدة.

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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الاثنين "موقفنا من الفترة الانتقالية واضح، ستنتهي في 31 ديسمبر، ويظل هذا هو موقفنا".

وأضاف قائلا "نحتاج إلى التصديق على أي اتفاق قبل الأول من يناير، وهو ما يعني أن الوقت ضيق، وهذا هو السبب في أن مفاوضينا يواصلون العمل الدؤوب".

المصدر: رويترز