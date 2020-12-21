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كازاخستان تطلق إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك v" على أراضيها

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كازاخستان تطلق إنتاج اللقاح الروسي
Sputnik
رئيس كازخستان
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زار رئيس وزراء كازاخستان عسكر مامين مجمع كاراغاندا الدوائي حيث بدأ إنتاج لقاح سبوتنيك v تنفيذا للاتفاقيات بين رئيسي كازاخستان قاسم جومارت توكايف وروسيا فلاديمير بوتين.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لحكومة كازاخستان في بيان أصدره بالخصوص، وجاء في البيان أن المجمع سينتج مليوني جرعة من اللقاح على مراحل.

سيبدأ "التطعيم الشامل بسبوتنيك V المنتج في كازاخستان، في فبراير 2021.

في 18 ديسمبر، أعلن رئيس كازاخستان أن بلاده ستطلق إنتاجا مشتركا مع روسيا، للقاحات ضد فيروس كورونا، بما في ذلك للتصدير.

المصدر: وكالات

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