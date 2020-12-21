وسائل إعلام اسرائيلية": زعيم ديني باكستاني يعلن تأييده لتطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل دين باكستاني بارز يعلن فيه تأييده لتطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.

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ووفق ما ظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية أيضا، فقد قال الزعيم الديني لحزب "جمعية علماء الإسلام" (JUI-F) والرئيس السابق لمجلس العقيدة الإسلامية الباكستاني مولانا محمد خان شيراني، خلال مؤتمر يوم السبت الماضي، إن "اعتراف باكستان بإسرائيل قضية دولية، وأنا أؤيد الاعتراف بإسرائيل".

اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک بین الاقوامی مسلہ ہے میں اس حق میں ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے ۔ مولانا شیرانی pic.twitter.com/8h0F6Hiojz — Tahir Ali (@TahirJourno) December 20, 2020

يأتي ذلك، عقب أنباء تداولها الإعلام الإسرائيلي عن زيارة قام بها مستشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى تل أبيب بهدف إجراء مباحثات حول تطبيع محتمل، وهو ما نفته باكستان.

المصدر: جيروزاليم بوست+ إسرائيل 24