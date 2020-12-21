حملة ترامب تجدد مطالبة المحكمة العليا بمراجعة نتائج بنسلفانيا

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستطالب المحكمة العليا مجددا بإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مشككة في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال رودي جولياني محامي ترامب في بيان صدر عن الحملة، إنها طالبت المحكمة العليا بإلغاء 3 أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد".

وأضاف: "نسعى لإلغاء قرارات جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد".

من جهته، قال أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي جوشوا دوغلاس، إن "الالتماس لا قيمة له ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في الـ20 من يناير المقبل" وأن المحكمة ستغلق الملف سريعا.

ورفضت المحكمة العليا في 11 ديسمبر الجاري دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترامب بإلغاء نتائج التصويت في 4 ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز فيها بايدن.

المصدر: "رويترز"