وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ315 ألف حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 17 مليونا و592760، بزيادة 201490 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت، أن "عدد الوفيات زاد إلى 315260 بعد تسجيل 2624 وفاة جديدة بالفيروس".

وأشارت المراكز، إلى أن حصيلتها لإصابات (كوفيد- 19)، تشمل الأرقام المسجلة لغاية الرابعة من عصر أمس السبت، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

المصدر: "رويترز"