 
مباشر

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 312636 حالة

أخبار العالم

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 312636 حالة
Globallookpress Ting Shen/Xinhua
الطواقم الطبية الأمريكية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pe95

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليونا و391270، بزيادة 403359 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت المراكز يوم السبت، أن عدد الوفيات زاد إلى 312636 بعد تسجيل 2756 وفاة جديدة.

وأشارت المراكز إلى أن حصيلتها لإصابات "كوفيد- 19" تشمل البيانات المسجلة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا