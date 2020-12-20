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تركيا.. 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا

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تركيا.. 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters Murad Sezer
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سجلت وزارة الصحة التركية الأحد 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت معطيات الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى مليون و800 ألف و286 شخصا بعد تماثل 21 ألفا و218 مصابا للشفاء.

وأعلنت السلطات التركية مؤخرا عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما فيها فرض حظر التجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

المصدر: "الأناضول"

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