تركيا.. 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية الأحد 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت معطيات الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى مليون و800 ألف و286 شخصا بعد تماثل 21 ألفا و218 مصابا للشفاء.

#عاجل | #تركيا.. 246 وفاة و20 ألف إصابة بكورونا (وزارة الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 20, 2020

وأعلنت السلطات التركية مؤخرا عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما فيها فرض حظر التجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

المصدر: "الأناضول"