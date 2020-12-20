ميت رومني: روسيا تتصرف دون عقاب ولدى ترامب "نقطة عمياء" تجاه موسكو

اعتبر السيناتور الأمريكي ميت رومني أن روسيا تصرفت دون خشية العقاب بهجومها الإلكتروني المفترض على مؤسسات حكومية أمريكية، وأن لدى ترامب "نقطة عمياء" عندما يتعلق الأمر بموسكو.

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وقال في حديثه لشبكة "إن بي سي": "الاختراق الروسي إهانة شائنة لسيادتنا، ولا ينبغي مواجهتها برد كلامي فقط، ولكن برد إلكتروني مماثل. هذه هي حرب المستقبل".

وأعلن ترامب أمس السبت أن الأنباء المتداولة عن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأمريكية، تم تضخيمها من "الإعلام الكاذب"، وأن روسيا لا علاقة لها به.

وكتب في تغريدة: "الاختراق الإلكتروني في وسائل الإعلام الكاذبة أضخم كثيرا منه في الواقع. لقد تم إخباري بالكامل (عن الحادث) وكل شيء تحت السيطرة. روسيا.. روسيا.. روسيا.. الإعلام يتهم روسيا".. لأن وسائل الإعلام الرئيسية - ولأسباب مالية في الغالب - تتهرب من مناقشة أن تكون الصين هي التي تقف وراء ذلك".

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.

المصدر: RT