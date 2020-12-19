ترامب يعتبر أن الاختراق الإلكتروني لمؤسسات أمريكية جرى تضخيمه وليست روسيا من يقف وراءه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في "تويتر"، أن الأنباء المتداولة عن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأمريكية، تم تضخيمها من "الإعلام الكاذب"، وأن روسيا لا علاقة لها به.

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وجاء في تغريدة ترامب: "الاختراق الإلكتروني في وسائل الإعلام الكاذبة أضخم كثيرا منه في الواقع. لقد تم إخباري بالكامل (عن الحادث) وكل شيء تحت السيطرة. روسيا.. روسيا.. روسيا..الإعلام يتهم روسيا".. لأن وسائل الإعلام الرئيسية - ولأسباب مالية في الغالب - تتهرب من مناقشة إمكانية أن تكون الصين هي التي تقف وراء ذلك..".

وأضاف: "قد تكون هناك أيضا ضربة على آلات التصويت السخيفة لدينا أثناء الانتخابات، التي تظهر بوضوح أنني حققت فوزا كبيرا فيها، الأمر الذي يشكل إرباكا أكبر بالنسبة للولايات المتحدة".

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.

المصدر: RT