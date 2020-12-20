إصابة 5 أشخاص بجروح بانفجار داخل عمارة واحتراقها في مدينة لشبونة البرتغالية

أصيب 5 أشخاص، الأحد، بجروح في انهيار جزئي لعمارة في وسط العاصمة البرتغالية لشبونة تلا انفجارا وقع بداخلها واندلاع النيران، حسب مصالح الحماية المدنية المحلية، دون معرفة الأسباب.

وأضافت وكالة "رويترز" للأنباء أن شخصين على الأقل يعتبران في عداد المفقودين في انتظار تمكن فرق الإغاثة من دخول المبنى الهش والاطلاع على قرائن وتفاصيل ما حدث.

وفيما تولى حوالي 50 شخصا من فرق الإطفاء إخماد النيران، تكفل أعوان آخرون من الحماية المدنية بنقل الجرحى، الذين كان أحدهم في حالة خطيرة، إلى المستشفى. وقال بعض الشهود إن الحادث وقع بسبب غلاَية.

المصدر: وكالة رويترز للأنباء