برلين تستعيد 3 نساء و 12 طفلا كانوا بمعسكرات "داعش" في سوريا

أعلنت الحكومة الألمانية استعادتها "لأسباب إنسانية"، وبعد بذلها جهودا كبيرة، 3 نساء و12 طفلا، لعائلات ألمانية، من شمال شرق سوريا حيث كانوا في معسكرات تابعة لتنظيم "داعش".

وعبر هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، اليوم الأحد، عن ارتياحه لنجاح جهود إعادة النساء والأطفال إلى ألمانيا بعد أشهر من التعاون بهذا الشأن مع عدة أطراف، لاسيما مع "شركائنا الفنلنديين".

وأوضح أن بعض الأطفال مرضى، وأن "هذا الخبر السعيد المتزامن مع أعياد الميلاد يجعلنا على ثقة بأننا سنكون قادرين على استعادة المزيد من الحالات المشابهة" في قادم الأسابيع والأشهر.

هذا وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن 7 من بين الأطفال الـ 12 أيتام.

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وقالت الأسبوعية الألمانية "آم سونتاغ" إن النساء الـ 3 غادرن ألمانيا خلال السنوات الأخيرة للالتحاق بالتنظيم المسلح في سوريا وذكرت أن أسماءهمن هي "ميرفي" وياسمين" و"ليونورا"، وقد تم اعتقالهن للتحقيق بمجرد وصولهن إلى مطار فرنكفورت، حسب مكتب الادعاء العام الألماني.

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المصدر: وكالة "Associated Press" الأمريكية/ القناة التلفزيونية الألمانية "دويتشيفيله" عربي