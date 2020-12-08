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أوزبكستان تعيد من سوريا 25 امرأة و 73 طفلا من عائلات "داعش" إلى أراضيها

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أوزبكستان تعيد من سوريا 25 امرأة و 73 طفلا من عائلات
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مخيم الهول
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أعلنت حكومة طشقند أن أوزبكستان أعادت اليوم الثلاثاء 25 امرأة و 73 طفلا إلى أراضيها من سوريا، حيث كانوا يقيمون في مخيمات مع عائلات أخرى من مقاتلي تنظيم "داعش".

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وبحسب "رويترز" فإن العائدين الجدد سيدخلون أولا منشأة طبية ثم يحصلون على المساعدة في الوظائف والسكن.

وبينما لم يتم تحديد أين سيعيشون، فإنه "ستتم تهيئة الظروف اللازمة لهم للعودة إلى حياة سلمية والتكيف بشكل كامل مع المجتمع".

وكان مصدر حكومي أوزبكي قال الشهر الماضي إن العشرات من العرقية الأوزبكية بقوا في مخيمي الهول وروج اللذين يسيطر عليهما الأكراد شمال شرقي "في ظروف يرثى لها".

وبينما تماطل العديد من الدول الغربية بشأن إعادة مواطنيها خوفا من وقوع هجمات محتملة، أعادت أوزبكستان 220 امرأة وطفلا من سوريا العام الماضي. ولم ترد تقارير حديثة عن مكان وجودهم.

المصدر: رويترز 

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