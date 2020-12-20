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اختيار ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 (صور + فيديو)

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اختيار ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 (صور + فيديو)
AFP LOIC VENANCE
مسابقة ملكة جمال فرنسا
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فازت الحسناء أماندين بوتي، المرشحة عن منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال البلاد لسنة 2021 خلال أمسية السبت التي صادفت مرور 100 سنة على انطلاق مسابقة الجمال الأشهر.

وتبلغ أماندين 23 عاما، وهي طالبة ماجستير في تخصص إدارة المؤسسات وهياكل الشيخوخة.

أما الوصيفات الأربع لبوتي فهن: لو آن لورفولان، وأوريلي رو، ولارا غوتييه، وأبريل بن عيون.

اختيار ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 (صور + فيديو)
AFP
ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 أماندين بوتي

المصدر: "لوفيغارو"

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