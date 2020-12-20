اختيار ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 (صور + فيديو)
AFP LOIC VENANCE
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فازت الحسناء أماندين بوتي، المرشحة عن منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال البلاد لسنة 2021 خلال أمسية السبت التي صادفت مرور 100 سنة على انطلاق مسابقة الجمال الأشهر.
وتبلغ أماندين 23 عاما، وهي طالبة ماجستير في تخصص إدارة المؤسسات وهياكل الشيخوخة.
أما الوصيفات الأربع لبوتي فهن: لو آن لورفولان، وأوريلي رو، ولارا غوتييه، وأبريل بن عيون.
AFP
Miss Normandie devient Miss France #MissFrance2021#Normandie#Calvados @AmandinePetit_ pic.twitter.com/HFAQsgmi5k— France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) December 19, 2020
المصدر: "لوفيغارو"