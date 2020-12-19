الأمن التركي يضبط 35 مهاجرا غربي البلاد

ضبطت الشرطة التركية، السبت، 35 مهاجرا غير شرعي في ولاية موغلا غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن الشرطة تلقت بلاغا عن حركة مشبوهة داخل بناء قيد الإنشاء بحي فوتشا، في مدينة فتحية بالولاية.

وأضافت أن "قوات الشرطة توجهت إثر البلاغ إلى البناء، وضبطت داخله 35 مهاجرا غير نظامي يحملون جنسيات سوريا وإيران ومصر وأفغانستان".

وأكدت المصادر أن الشرطة نقلت المهاجرين إلى إدارة الهجرة في موغلا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "الأناضول"