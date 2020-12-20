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إصابات كورونا في إفريقيا تتخطى 2.5 مليون حالة

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إصابات كورونا في إفريقيا تتخطى 2.5 مليون حالة
Reuters SS/RAF
تدابير احترازية ضد كورونا في جنوب إفريقيا
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا تخطى 2.5 مليون حالة اليوم السبت، حيث تضرب موجة ثانية من الفيروس القارة السمراء.

وشهدت دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة في الحالات وتسجل معدلات قياسية تقريبا من الإصابات.

وطبقا لتحليل "رويترز"، سجلت إفريقيا نحو 454 ألف حالة جديدة خلال الثلاثين يوما الماضية، أي نحو 18 بالمئة من إجمالي الإصابات وعددها 2.5 مليون حالة.

وما زالت جنوب إفريقيا البلد الأشد تضررا من الفيروس، حيث بلغت الإصابات هناك 912477 حالة و24539 وفاة. ويشهد هذا البلد زيادة حادة في حالات العدوى منذ بداية ديسمبر.

وقالت حكومة جنوب إفريقيا أمس الجمعة إنها رصدت سلالة جديدة من فيروس كورونا تشكل دفعة لموجة ثانية من الإصابات.

وتفرض الحكومات في أنحاء المنطقة إجراءات تشمل العزل العام وحظر التجول وفرض قيود على التجمعات قبل الاحتفالات بعيد الميلاد.

المصدر: "رويترز"

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