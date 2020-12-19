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شركة "درونات" صينية: منتجاتنا ستظل معروضة للبيع على الرغم من العقوبات الأمريكية

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Reuters Bobby Yip
شركة تصنيع الطائرات بدون طيار الصينية DJI
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أكدت شركة تصنيع الطائرات المسيرة الصينية، والتي أضافتها واشنطن إلى جانب عشرات الشركات الصينية إلى القائمة السوداء، أن منتجاتها ستظل معروضة للبيع على الرغم من العقوبات.

وقال ممثل الشركة: "نشعر بخيبة أمل من قرار وزارة التجارة الأمريكية.. يمكن للعملاء في أمريكا الاستمرار في شراء واستخدام منتجاتنا بشكل طبيعي".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي كبير، أمس الجمعة، أن بلاده أدرجت شركة "SZ DJI Technology" الصينية المصنعة للطائرات المسيرة، على قائمتها الاقتصادية السوداء.

وقال المسؤول في وزارة التجارة الأمريكية، إن "القيود الاقتصادية ستكون سارية المفعول على الشركة في وقت لاحق، بعد الإعلان عن القائمة الكلية للشركات الصينية الجديدة التي ستشملها العقوبات".

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق، بأن العشرات من الشركات الصينية ستضاف للقائمة السوداء، بما فيها شركة "SMIC" لصناعة الرقائق الإلكترونية.

المصدر: "رويترز"

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