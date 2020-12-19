قائد الجيش البريطاني: يجب علينا هزيمة الصين وروسيا "في لعبتهما"

قال رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، الجنرال نيك كارتر، إنه "من أجل هزيمة روسيا والصين، من الضروري الانتصار عليهما في لعبتهما"، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز" اليوم السبت.

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ونقلت الصحيفة عن الجنرال قوله: "للفوز على روسيا والصين، يتعين هزيمتهما في لعبتهما الخاصة، ما يعني الانتصار عليهما دون عتبة الحرب".

وكان كارتر زعم في أكتوبر الماضي أن روسيا والصين تشنان "حربا سياسية" على الغرب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وادعى كارتر في حديثه مع مؤسسة "بوليسي إكستشينج" أن "القوى المعادية لا تستطيع تحمل نزاع عسكري، وبالتالي فهي تتجه إلى الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة".

المصدر: "نوفوستي" + "ديلي ميل"