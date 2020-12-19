أردوغان: تركيا لن تخضع لأحد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "متمسكة بحقوقها السيادية دوما، ولن تخضع لأحد إطلاقا"، مشددا على أن بلاده مستعدة للحوار.

وقال في كلمة له عبر اتصال مرئي خلال افتتاح طريق "شمال مرمرة" السريع: "عازمون على أن نثبت للجميع أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبدا، وأن قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكل من يريد الحوار والاتفاق معنا بناء على أسس عادلة".

وأضاف: "كما أقول لكل من يسعى لإخضاع تركيا باستخدام لغة التهديدات، والعقوبات، والنفاق، والمؤامرات والحيل، سنخيب آمالكم دوما".

وأشار إلى أن بلاده "أصبحت أكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب مع استمرار إنشاء البنى التحتية اللازمة كي تكون البلاد أقوى وأكثر ازدهارا"، موضحا أن "استقطاب تركيا لاستثمارات دولية بقيمة 220 مليار دولار، لغاية اليوم، يعتبر أفضل مثال على هذا الأمر.

وشدد أردوغان على أنه "كلما ازدادت قوة الاستقلال السياسي والاقتصادي لبلادنا، كلما تجاوزنا العقبات التي تعترضنا بسهولة أكبر".

ولفت إلى أن "أطرافا (لم يسمها) لم تتوان يوما عن محاولة قطع الطريق أمام تركيا، عبر شتى الوسائل، مثل دعم المنظمات الإرهابية، ومحاولات الانقلاب، والعقوبات، إلا أنها فشلت في الوصول إلى أهدافها دوما"، ومؤكدا "مواصلة المضي قدما نحو أهدافنا المنشودة بدعم من المواطنين".

وختم: "علاقات الوحدة والأخوة والتعاون بين أبناء الشعب تعد أكبر مصدر قوة بالنسبة لحكومته في هذا الطريق".

المصدر: "الأناضول"