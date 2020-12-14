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أردوغان: تركيا مستاءة من تشديد لغة العقوبات ضدها

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أردوغان: تركيا مستاءة من تشديد لغة العقوبات ضدها
Reuters Presidential Press Office/Handout via REUTERS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي، اليوم الاثنين، أن بلاده "مستاءة" من تشديد لغة العقوبات ضدها من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

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وخلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن الإجراءات المتخذة ضد بلاده لن توقف مساعيها للدفاع عن "حقوقها".

وتابع: "نتطلع من الولايات المتحدة، حليفتنا بالناتو، دعم كفاحنا ضد المنظمات الإرهابية والقوى التي لديها أطماع في منطقتنا، بدلا من فرض العقوبات".

أما بشأن الاتحاد الأوروبي، فقال أردوغان إن أنقرة تنتظر منه "الوفاء بوعده الذي ماطل فيه لسنوات بخصوص العضوية الكاملة وليس فرض عقوبات".

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والأسبوع الماضي، أوردت "رويترز" عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وفي 11 ديسمبر، قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها "غير الشرعية" في البحر الأبيض المتوسط.

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المصدر: وكالات

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