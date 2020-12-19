إثر "نظرات الغزل".. الجيش الصيني يتعقب سفينة حربية أمريكية

أعلن الجيش الصيني، اليوم السبت، أنه رصد وتعقب سفينة حربية أمريكية لدى مرورها في مضيق تايوان، معتبرا أن مهاما بهذه الحيثية، ترسل "نظرات غزل" لمؤيدي استقلال تايوان.

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وكشف الجيش الصيني في بيان أصدرته قيادة المنطقة الشرقية أن "قواته الجوية، والبحرية، تعقبت، وراقبت السفينة خلال إبحارها".

من جانبها، أشارت البحرية الأمريكية إلى أن المدمرة "يو إس إس ماستين"، المسلحة بصواريخ موجهة، "عبرت مضيق تايوان عبورا روتينيا، يوم 19 ديسمبر، وفقا للقانون الدولي".

وأوضحت: "يشير مرور السفينة في مضيق تايوان إلى الالتزام الأمريكي بمرور حر، ومفتوح، في المنطقة".

جدير بالذكر أن هذا الإبحار، يعتبر الإبحار الثاني عشر للبحرية الأمريكية في المضيق هذا العام.

المصدر: "رويترز"