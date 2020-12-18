 
مباشر

ترامب يتمنى الشفاء العاجل لماكرون

أخبار العالم

ترامب يتمنى الشفاء العاجل لماكرون
Reuters PHILIPPE WOJAZER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pe3w

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتمنى له الشفاء العاجل من إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة، إن "الرئيس دونالد ترامب تحدث أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتمنى الرئيس ترامب للرئيس ماكرون الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أداء واجباته".

وأضاف المتحدث أن ترامب تمنى كذلك "عيد ميلاد سعيدا للرئيس ماكرون وعائلته والشعب الفرنسي".

إقرأ المزيد
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

وكان قصر الإليزيه قد أعلن يوم الخميس عن إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا ودهوله الحجر الصحي لمدة 7 أيام وعمله عن بعد.

وقال ماكرون في تسجيل فيديو نشره في وقت لاحق إنه "بخير" ويشعر "بالتحسن" بعد إصابته بالفيروس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا