ترامب يتمنى الشفاء العاجل لماكرون

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتمنى له الشفاء العاجل من إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة، إن "الرئيس دونالد ترامب تحدث أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتمنى الرئيس ترامب للرئيس ماكرون الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أداء واجباته".

President Trump also extended his best wishes for a Merry Christmas to President Macron, his family, and the People of France. — Judd Deere (@JuddPDeere45) December 18, 2020

وأضاف المتحدث أن ترامب تمنى كذلك "عيد ميلاد سعيدا للرئيس ماكرون وعائلته والشعب الفرنسي".

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وكان قصر الإليزيه قد أعلن يوم الخميس عن إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا ودهوله الحجر الصحي لمدة 7 أيام وعمله عن بعد.

وقال ماكرون في تسجيل فيديو نشره في وقت لاحق إنه "بخير" ويشعر "بالتحسن" بعد إصابته بالفيروس.

المصدر: RT