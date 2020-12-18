أوقطاي: لا يمكن إقامة أي سيناريو بالمنطقة بمعزل عن تركيا

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المستجدات الأخيرة بالمنطقة أثبتت "عدم إمكانية إقامة أي سيناريو بمعزل عن تركيا".

وأكد أوقطاي أن تركيا تدعم الشراكات التركية الأمريكية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعطائها مزيدا من الزخم.

وشدد على أن المستجدات الأخيرة في المنطقة أثبتت عدم القدرة على إقامة أي سيناريو عبر إقصاء تركيا عنه.

وأوضح أوقطاي أن "إقامة علاقات صداقة وتعاون مع تركيا تعود بالفائدة على صاحبها، فيما تعود العقوبات والمواقف الوقائية بالخسائر".

ولفت أوقطاي إلى أن "تركيا دولة تمهد الطريق للمستثمرين وأي شخص يريد خلق قيمة مضافة، عبر سلسلة التوريد المتنوعة لديها، وتقنياتها المتقدمة، وحزمة التحفيز الواسعة".

وأعرب أوقطاي عن ثقته بتجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا عبر إجراء دبلوماسية نشطة بينهما، لتكون العلاقات الثنائية المتجذرة هي الرابح في نهاية المطاف.

والإثنين، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة " إس 400" الدفاعية من روسيا.

المصدر: "الأناضول"