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استنفار في أستراليا بعد اكتشاف بؤر وسلالات جديدة لفيروس كورونا

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استنفار في أستراليا بعد اكتشاف بؤر وسلالات جديدة لفيروس كورونا
Reuters
الطوابير اليوم في سيدني بأستراليا لإجراء اختبارات كورونا.
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تعيش أستراليا حالة استنفار منذ أمس بعد تأكد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في نحو 30 موقعا والكشف عن 17 إصابة بسلالة جديدة من هذا الفيروس.

ودعي سكان السواحل الشمالية لسيدني من طرف وزارة الصحة الأسترالية إلى البقاء في بيوتهم لمدة 3 أيام، على الأقل، والالتزام بالتوجيهات الحكومية التي من بينها الارتداء بدون انقطاع للأقنعة الواقية. وتم إقرار قيود على التنقل بين الأقاليم، كما فرضت السلطات الحجر الصحي لأسبوعين على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بمستويات مثيرة للقلق.

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استنفار في أستراليا بعد اكتشاف بؤر وسلالات جديدة لفيروس كورونامدينة سيدني الأسترالية. الصورة The Sydney Morning Herald

وأمام هذه المستجدات، سادت حالة من الهلع وسط السكان في السواحل الشمالية لسيدني حيث أفرغوا رفوفا واسعة من سلعها، لا سيما الغذائية، في المحلات وأسواق "السوبرماركت" في تكرار للمشاهد التي حدثت خلال الموجة الأولى من الوباء في بداية الربيع الماضي. وفرضت السلطات الحجر الصحي لمدة أسبوعين داخل فنادق على كل من ذهب إلى السواحل الشمالية مؤخرا.

 

استنفار في أستراليا بعد اكتشاف بؤر وسلالات جديدة لفيروس كوروناالسكان أفرغوا رفوف أسواق "السوبرماركت" من سلعها. الصورة: The Sydney Morning Herald

المصدر: صحيفة "The Sydney Morning Herald" الأسترالية/صحيفة "Herald Sun" الأسترالية

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