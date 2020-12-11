بسبب نتائج خاطئة.. أستراليا توقف العمل بلقاحها الخاص ضد كورنا وتتجه إلى لقاحات أجنبية

أوقفت أستراليا إنتاج لقاحها الخاص المضاد لـ"كوفيد – 19" وذلك نتيجة اجتياز مشاركين اختبارات إيجابية كاذبة للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، الإيدز.

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أعلن عن ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة عن جامعة كوينزلاند الأسترالية وشركة التكنولوجيا الحيوية "CSL " المحدودة.

وكان قد رصد في المرحلة الأولى من اختبار الدواء، التي شملت 216 شخصا، أنه على الرغم من عدم وجود آثار جانبية خطيرة، إلا أن الأجسام المضادة التي تم تطويرها بعد تطعيم الأشخاص تتداخل مع تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وتؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة لبعض اختبارات فيروس الإيدز.

وقال بيان المؤسستين بهذا الشأن: "تعلن جامعة كوينزلاند وشركة التكنولوجيا الحيوية اليوم أنه، بالتشاور مع الحكومة الأسترالية، لن تستمر تجارب المرحلة الثانية والثالثة من لقاح (UQ-CSL v451)، لأن الاستجابة المناعية لأحد مكونات اللقاح تتداخل مع اختبار فيروس نقص المناعة البشرية".

وبعد ظهور اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية الإيجابية الكاذبة في تجارب المرحلة الأولى الخاصة، قررت لجنة الأمن القومي الأسترالية استبعاد لقاح "UQ-CSL v451" من الاستراتيجية الحكومية لمكافحة الجائحة، وإعادة توجيه الموارد لشراء جرعات إضافية من اللقاحات الأخرى.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "لقد حددنا سابقا أربعة لقاحات كان من المنتظر أن تجتاز تجارب المرحلة الثالثة وأن تكون متاحة هنا في أستراليا. ومع ذلك، لم نعتقد في أي مرحلة أن اللقاحات الأربعة ستمر بهذه العملية".

وبعد هذا التطور، وافقت أستراليا على شراء 31 مليون جرعة من لقاحي "AstraZeneca" و"Novavax"، وتشمل 20 مليون جرعة من اللقاح الأول، و11 مليون جرعة من اللقاج الثاني.

وقال بيان لوزارة الصحة الأسترالية: "بناء على المشورة العلمية، حصلت الحكومة الأسترالية على 20 مليون جرعة إضافية من اللقاح الواعد AstraZeneca المضاد لـCOVID-19، ما عزز موقف أستراليا في قدرتها على تطعيم جميع السكان. وهذا يعني أنه سيتم تسليم 53.8 مليون جرعة من هذا اللقاح في عام 2021"، لافتا كذلك إلى أنه سيجري إنتاج 20 مليون جرعة إضافية داخل أستراليا.

وأفاد البيان أيضا بأنه "سيتم شراء 11 مليون جرعة إضافية من لقاح نوفافاكس، وبذلك يصل إجمالي هذا اللقاح إلى 51 مليون جرعة".

علاوة على ذلك، أبرمت السلطات الأسترالية اتفاقية لشراء اللقاح من شركة فايزر، ومن المتوقع الحصول على 10 ملايين جرعة في أوائل عام 2021.

المصدر: نوفوستي