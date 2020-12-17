مسؤول: تسليم أكثر من 300 تلميذ نيجيري مخطوفين إلى الحكومة

قال حاكم ولاية كاتسينا النيجيرية في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس إن أكثر من 300 تلميذ خطفوا في شمال البلاد سُلموا إلى الأمن الحكومي.

وأضاف أن الصبية، الذين أعلنت جماعة "بوكو حرام" المتشددة المسؤولية عن خطفهم في تسجيل صوتي لم يتم التحقق منه، في طريقهم الآن إلى كاتسينا.

وأظهر مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي مسلحين يُعتقد أنهم من جماعة "بوكو حرام" مع عدد من التلاميذ.

ويصور المقطع، الذي يظهر فيه شعار "بوكو حرام"، مجموعة من الصبية في غابة وهم يتوسلون إلى قوات الأمن لمغادرة المنطقة.

وقد نظم العشرات مسيرة في شوارع مدينة كاتسينا استجابة لدعوة تحالف المجموعات الشمالية، وهو مكون من جماعة أهلية تهتم برفع مستوى معيشة النيجيريين من أهل الشمال. وردد بعض المشاركين هتاف "انقذوا شمال نيجيريا".

وانتشر وسم "أعيدوا أولادنا" على تويتر في الأيام الأخيرة ويعيد للأذهان حملة أُطلقت لإعادة أكثر من 200 فتاة خطفتهن بوكو حرام عام 2014.

المصدر: "رويترز"