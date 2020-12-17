الناتو يوافق على ميزانية الحلف لعام 2021

وافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو على ميزانية المنظمة لعام 2021، والتي زادت بشكل طفيف عن العام الحالي.

وجاء في بيان صدر، اليوم الخميس، أن "الميزانية المدنية توفر الأموال للموظفين وتكاليف التشغيل، وتكاليف مقر الناتو في بروكسل".

ويعتزم حلف شمال الأطلسي الإنفاق على هياكله المدنية 258.9 مليون يورو، ما يزيد بنسبة 0.9 بالمئة عن ميزانية عام 2020.

وارتفعت الميزانية العسكرية للتحالف بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الحالي، وبلغت 1.61 مليار يورو. وهذا يغطي تكاليف هياكل قيادة الناتو ومهامه وعملياته حول العالم.

ومن المخطط إنفاق 254.9 مليون يورو على عمل الناتو في أفغانستان والعراق وكوسوفو.

وتخطط دول الناتو في عام 2021، لاستثمار 710 مليون يورو في البرامج الأمنية المشتركة الاستثمارية.

المصدر: "سبوتنيك"