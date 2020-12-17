 
مباشر
عاجل
بوتين: الاقتصاد الروسي انخفض هذا العام بنسبة أقل من الدول الأوروبية

مسؤول تركي: منظومة "إس-400" الروسية تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها

أخبار العالم

مسؤول تركي: منظومة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdnd

قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية.

إقرأ المزيد
تشاووش أوغلو: تركيا لن تتراجع عن شراء منظومة
تشاووش أوغلو: تركيا لن تتراجع عن شراء منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية رغم العقوبات

وأضاف دمير خلال حديث لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أثبت بصموده أن تركيا ليست دولة تخضع للإملاءات.

وأوضح أن منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها.

وأضاف رئيس الصناعات الدفاعية التركية "مشاريعنا تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأمريكية أيا منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات".

المصدر: "الأناضول"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا