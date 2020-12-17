مسؤول تركي: منظومة "إس-400" الروسية تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها

قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية.

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وأضاف دمير خلال حديث لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أثبت بصموده أن تركيا ليست دولة تخضع للإملاءات.

وأوضح أن منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها.

وأضاف رئيس الصناعات الدفاعية التركية "مشاريعنا تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأمريكية أيا منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات".

المصدر: "الأناضول"