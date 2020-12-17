الولايات المتحدة: عقوبات "كاتسا" ضد تركيا توفر فرصة للتفاهم

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية الأمريكية كلارك كوبر، إن "العقوبات على تركيا في إطار قانون كاتسا، ستوفر فرصة للبلدين للتفاهم وتحديد الطرق التي سيتم اتباعها".

وأضاف كوبر في تصريحات للصحفيين: "لم يبق لدى واشنطن خيار بديل بخصوص فرض العقوبات على تركيا".

وتابع: "تركيا والولايات المتحدة حليفان، والتحرك المشترك سيكون لصالح البلدين وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والخيار الأفضل هو البحث عن سبل التفاهم في هذا المجال".

ولفت إلى أن هذا الأمر سيتطلب بعض الجهد من المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم في تركيا التي ترغب واشنطن ببقائها حليفة للناتو على المدى الطويل.

وأضاف كوبر: "الولايات المتحدة تريد مواصلة العلاقات الثنائية الوثيقة مع تركيا.. أقولها مجددا، إن عدم السعي للبحث عن تفاهم في هذا المجال ليس لمصلحتنا".

واعتبر أن "هناك أعمال يجب القيام بها في هذا الصدد، وحلول من شأنها معالجة منظور الدفاع الجوي المتكامل مع تركيا فيما يخص القدرة على العمل المشترك وعلاقات التحالف".

وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين الماضي عن فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون "مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات"، المعروف اختصارا بـ"كاتسا"، على خلفية شرائها واختبارها منظومة صواريخ "إس 400" الروسية للدفاع الجوي.

المصدر: "الأناضول"