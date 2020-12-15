بايدن يعتزم اختيار حاكمة ميشيغن السابقة جينيفر غرانهولم وزيرة للطاقة

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم اختيار حاكمة ميتشيغان السابقة جينيفر جرانهولم لتولي منصب وزيرة الطاقة في إدارته.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق، بأن بايدن قد يختار النائب الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو، لتولي وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولهم: "برزت النائب الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو كخيار رئيسي للرئيس المنتخب جو بايدن لرئاسة وزارة الداخلية، وهو اختيار سيجعلها أول أمريكية من السكان الأصليين تقود وكالة وزارية".

وأكدت المصادر لـ"رويترز"، أن هالاند ستسعى للدخول في توسع إنتاج الطاقة المتجددة على الأراضي الأمريكية، للمساهمة في مكافحة تغير المناخ، والتراجع عن تركيز الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب على تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري".

المصدر: "رويترز"