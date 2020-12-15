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تركيا: تشاووش أوغلو ناقش مع بومبيو العقوبات الأمريكية الجديدة

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تركيا: تشاووش أوغلو ناقش مع بومبيو العقوبات الأمريكية الجديدة
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ناقش مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن على أنقرة.

وقالت الخارجية التركية إن تشاووش أوغلو وبومبيو ناقشا في مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها دفاعات جوية روسية.

وذكرت الوزارة أن تشاووش أوغلو "نقل رد فعلنا على قرار الولايات المتحدة".

وكانت واشنطن فرضت يوم أمس الاثنين عقوبات تستهدف رئاسة صناعة الدفاع التركية (SSB) ورئيسها وثلاثة موظفين آخرين.

المصدر: "رويترز"

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