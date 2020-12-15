تركيا..القبض على 23 مشتبها بالإنتماء لتنظيم "عدنان أوكتار"

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على 23 مشتبها في انتمائهم إلى التنظيم الذي شكله، عدنان أوكتار، في 9 محافظات، ومقره في إسطنبول.

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وتم اتهام الموقوفين بالعمل على ضمان استمرارية التنظيم، ورفع الروح المعنوية والتحفيز لدى قادة ومديري وأعضاء المنظمة، وخلق تصور عام لصالح المنظمة، حيث يوجد 3 أطباء ومعلم واحد يعمل في القطاع العام، من بين الـ23 مشتبها، وتم نقل بعضهم إلى الشرطة، بعد الفحص الطبي.

وأشارت الشرطة التركية إلى أن المشتبه بهم كانوا على اتصال بمديري وأعضاء منظمة "عدنان أوكتار"، وأن معلوماتهم موجودة في البيانات الرقمية التي تم الحصول عليها من أعضاء المنظمة.

جدير بالذكر أن عدنان أوكتار موقوف منذ العام 2018، ومن بين التهم الموجهة له، الاعتداء الجنسي وخطف القصر، إذ يحاكم أوكتار المعروف أيضا باسم "هارون يحي"، و225 من المتعاونين معه، ومساعديه، في إسطنبول.

ويلقب أوكتار باسم "الداعية الراقص"، لأنه كان يقدم برنامجا على قناة A9 المملوكة له، وتظهر فيه راقصات يتمايلن حوله على أنغام الموسيقى.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية