حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: السلطات التركية اعتقلت أكثر من 16 ألف من أعضاء الحزب

اعتبرت المتحدثة باسم كتلة نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إبرو جوناي، أن حزبهم يتعرض إلى "مذبحة سياسية"، لافتة إلى اعتقال 16 ألف و490 من أعضاء الحزب من قبل السلطات التركية.

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وأشارت خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إلى حملات الاعتقال والسجن التي تشنها السلطات الأمنية التركية ضد أعضاء الحزب الكردي.

وأكدت جوناي أنه من إجمالي الموقوفين، "تم حبس 3 آلاف و695 عضوا"، وقالت: "كان من بينهم 93 رئيس شعبة بالولايات، و194 رئيس شعبة بالدوائر، و18 نائبا برلمانيا، و23 من أعضاء الجمعية التنفيذية، و21 عضوا بمجلس الحزب، وأكثر من 800 قيادي بفروع الحزب في المدن والبلدات"، مضيقة أن "السلطات التركية تحتجز حاليا 7 نواب، و15 عضوا باللجنة التنفيذية للحزب كرهائن".

وأوضحت جوناي أن السلطات التركية "أسقطت الحصانة عن 13 نائبا برلمانيا من الحزب، وفرضت الوصاية على 48 بلدية تابعة للحزب، منذ 19 أغسطس 2019، من بينها 3 مدن كبرى، و5 ولايات، و33 دائرة، و7 بلدات".

كما كشفت أن "السلطات حاليا تحتجز 18 من رؤساء فروع الحزب بالبلديات كرهائن، وتضع 7 رؤساء فروع بالبلديات رهن الإقامة الجبرية"، مشيرة إلى أن "السلطات التركية قامت أيضا بفصل 82 عضوا بمجالس البلديات من مناصبهم، واعتقال 119 عضوا بمجالس البلديات وحبس 2 منهم".

المصدر: "زمان"