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مقتل نائب حاكم كابل بانفجار في أفغانستان

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مقتل نائب حاكم كابل بانفجار في أفغانستان
Reuters Omar Sobhani
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أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل نائب محافظ كابل بتفجير سيارته بعبوة ناسفة وسط العاصمة.

مقتل نائب حاكم كابل بانفجار في أفغانستان

وقال مسؤولون أمنيون إن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب الحاكم، الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارحتى الآن.

وكان أحد ممثلي الادعاء العام للحكومة الأفغانية قد قتل الأسبوع الماضي بالرصاص في شرق كابل بينما كان في طريقه إلى عمله.

المصدر: رويترز

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