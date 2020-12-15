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الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا فقط خلال يوم واحد

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الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا فقط خلال يوم واحد
Reuters
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 16 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

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وأضافت اللجنة أن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، في حين توجد 3 حالات محلية، حالتان في إقليم هيلونغجيانغ وواحدة في سيتشوان.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها الأعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى 8 حالات، من 9 حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86758. وظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

المصدر: رويترز

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