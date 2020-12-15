الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا فقط خلال يوم واحد

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 16 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

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وأضافت اللجنة أن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، في حين توجد 3 حالات محلية، حالتان في إقليم هيلونغجيانغ وواحدة في سيتشوان.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها الأعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى 8 حالات، من 9 حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86758. وظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

المصدر: رويترز