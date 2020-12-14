بومبيو يعلن رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.

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وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "هذه الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر".

وأضاف: "تحقق هذا الإنجاز عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها المدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيد عن إرث نظام عمر البشير، وبالأخص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للرفع".

وعلق رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم، على القرار الأمريكي برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "هذا القرار سيسهم في دعم الإنتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الإنتقالية ورفاه الشعب السوداني".

وأضاف "هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".

ويأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم، توقيع بومبيو إشعارا يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتبارا من اليوم الاثنين.

المصدر: RT +"رويترز"