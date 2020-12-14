رئيس الوزراء السوداني: انعتقنا!

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إن بلاده انعتقت من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمها فيه سلوك النظام السابق لعمر البشير.

وأضاف حمدوك في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتابع: "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة مُحبّة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي".

وأشار حمدوك إلى ما عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول " في إصلاح الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى".

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في الخرطوم، أعلنت أن "ألغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين".

المصدر: RT