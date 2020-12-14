لوكاشينكو متحدثا إلى سيدة مسنة مريضة بكورونا: اتصلي وسأجيب على مكالمتك بالتأكيد

ساعد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أثناء زيارته مستشفى يتولى علاج مرضى فيروس كورونا، مريضة مسنة على شرب الماء.

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ولم تعرف المسنة البيلاروسية أن رئيس البلاد هو من قدّم العون لها، إلا بعد أن أزال قناع التنفس من وجهه.

ونشر مقطع فيديو مصور بالزيارة على قناة "Pul Pervyi Telegram"، التي توصف بأنها مقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروس.

وأعلن المكتب الصحفي للوكاشينكو أن رئيس البلاد قد زار مستشفى سافتشينكو الإكلينيكي الرابع في العاصمة مينسك، وتعرف على علاج المرضى بالعدوى، وتحدث مع المرضى أنفسهم.

وتظهر المشاهد المصورة الرئيس لوكاشينكو وهو يدخل أحد أجنحة المستشفى رفقة أطباء، وكان يرتدي قناع تنفس (كمامة)، ويحمل قفازين من تلك التي تستعمل مرة واحدة في يده.

في تلك الأثناء، حاولت امرأة مسنة شرب جرعة من الماء من قنينة وهي مستلقية، وسارع رئيس بيلاروس قائلا لها: "هل تريدين شرب الماء؟ هيا نساعدك؟"، وشرع مع شخص آخر في مساعدة المريضة على الجلوس على السرير. وبعد أن شربت المرأة، ساعدها على الاستلقاء مرة أخرى.

قال لوكاشينكا وهو يصافح هذه المسنة المريضة: "تمام، أصافحك. سوف تتعافين، سوف ترين، وبعد ذاك تتصلين بي".

شكرته المرأة، وسألته كيف يمكن أن تتصل به. أجاب لوكاشينكا: "ستعرفين، إذا أردت، ستعرفين. وأنا بالـتأكيد سأجيب، فقط لا تقلقي".

وافترض مرافقو لوكاشينكو ضاحكين أن المريضة لم تتعرف على الرئيس. ثم قام لوكاشينكو بإزاحة قناع التنفس للأسفل حتى تتمكن المرأة من رؤية وجهه.

اندهشت السيدة المسنة، وشكرت رئيس البلاد الذي تحدث إليها وسألها عن اسمها، مشيرا إلى أنه ينتظر مكالمتها بعد أن تشفى.

المصدر: نوفوستي