"زمان": إسطنبول تشهد آلاف الوفيات خلال شهر

قال مسؤول المقابر في بلدية إسطنبول، أيهان كوتش، إن "15 ألفا و102 شخص، توفوا في إسطنبول بسبب الأمراض المعدية، نصفهم في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

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وأشار كوتش، إلى أنهم "يتلقون تقارير من وزارة الصحة التركية، حول حالات الوفاة، ولكن يتم ذكر أن سبب الوفاة هو الأمراض المعدية، دون تحديد سبب المرض بشكل دقيق"، موضحا أنه "إذا لو تم ذكر سبب الوفاة بشكل أدق، لكان سيتم معرفة عدد الحالات التي توفت جراء فيروس كورونا، وعدد الحالات التي توفت جراء أمراض معدية أخرى"، بحسب صحيفة "زمان".

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن كوتش أكد على "وصول متوسط عدد الوفيات في شهر نوفمبر من هذا العام إلى 400 حالة يومية في إسطنبول، في حين كان متوسط عدد الوفيات اليومية طوال العام، 200 حالة فقط".

كما ذكرت "زمان" أن كوتش قال: "11 ألفا و500 شخص فقدوا حياتهم في شهر واحد، بينما كان متوسط الوفيات في نوفمبر خلال ​​السنوات الماضية 6 آلاف".

وتسجل إسطنبول أعلى نسبة في تركيا بحالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، إذ يتجاوز عدد الضحايا في إسطنبول وحدها نصف الرقم في عموم تركيا.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية