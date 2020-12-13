وفاة رئيس وزراء دولة إفريقية بعد إصابته بـ"كوفيد-19"

أعلنت مملكة إسواتيني الواقعة في جنوب القارة الإفريقية أن رئيس حكومتها، أمبروز دلاميني، فارق الحياة، بعد شهر من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت حكومة البلاد اليوم الأحد، في بيان صدر عن نائب رئيس الوزراء، ثيمبا إن ماسوكو، أن دلاميني توفي "في غير أوانه" بمستشفى في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 53 عاما، دون الكشف عن سبب الوفاة.

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo — Eswatini Government (@EswatiniGovern1) December 13, 2020

ويأتي ذلك بعد أربعة أسابيع من الإعلان رسميا عن تشخيص إصابة رئيس حكومة المملكة المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاند بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

المصدر: RT