وزير الخارجية المغربي: العلاقات بين المغرب وإسرائيل كانت "طبيعية بالأصل"

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل كانت "طبيعية بالأصل"، قبل اتفاق التطبيع الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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وقال بوريطة خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع، لأن العلاقات كانت بالأصل طبيعية، نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقا، لأن العلاقة كانت قائمة دائما، ولم تتوقف أبدا".

وأشار إلى أن العلاقات بين إسرائيل والمغرب مميزة، و"لا يمكن مقارنتها بالعلاقة التي تجمع إسرائيل بأي بلد عربي آخر".

وتابع بوريطة حديثه قائلا: "للمغرب تاريخ مهم مع الطائفة اليهودية، تاريخ خاص في العالم العربي، والملك، والملوك السابقون، بينهم الحسن الثاني، كانوا يحترمون اليهود ويحمونهم، والعلاقات بين المغرب واليهود كانت علاقات مميزة، لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار هذا التطبيع.

المصدر: RT + صحيفة "يديعوت أحرونوت"