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الولايات المتحدة تعتمد خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم الصحراء

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تعتمد خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم الصحراء
Reuters HANNAH MCKAY
علم الولايات المتحدة
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اعتمدت الولايات المتحدة "خريطة رسمية جديدة" للمغرب تضم الصحراء المتنازع عليها، خلال حفل نظم في السفارة الأمريكية في الرباط.

وقال السفير الأمريكي في الرباط ديفيد فيشر: "هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس دونالد ترامب الجريء قبل يومين، والذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء، وذلك قبل أن يوقع الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية للمملكة المغربية".

 

الولايات المتحدة تعتمد خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم الصحراء
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الخريطة الجديدة للمغرب التي تعتمدها الولايات المتحدة

المصدر: "مونت كارلو"

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