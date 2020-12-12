الولايات المتحدة تعتمد خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم الصحراء

اعتمدت الولايات المتحدة "خريطة رسمية جديدة" للمغرب تضم الصحراء المتنازع عليها، خلال حفل نظم في السفارة الأمريكية في الرباط.

وقال السفير الأمريكي في الرباط ديفيد فيشر: "هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس دونالد ترامب الجريء قبل يومين، والذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء، وذلك قبل أن يوقع الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية للمملكة المغربية".

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المصدر: "مونت كارلو"