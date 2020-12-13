طهران تستدعي السفير الألماني

استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي حول إعدام الصحفي الإيراني المعارض "روح الله زام".

ونفذت السلطات الإيرانية السبت حكما بإعدام الصحفي المعارض، روح الله زام، بتهمة التحريض على إثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

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وأثار إعدام زام سخطا دوليا باعتباره انتهاكا لحرية التعبير في البلاد.

وأبدت الخارجية الألمانية في بيان لها صدمتها إزاء الظروف التي صدر فيها حكم الإعدام بحق روح الله زام، خاصة وأنه احتجز خارج إيران ونقل إلى البلاد قسرا.

وقدمت الوزارة تعازيها إلى عائلة وأصدقاء الصحفي، مشددة على ثبات الموقف الألماني القاضي بأن الإعدام هو "عقوبة عنيفة وغير إنسانية مرفوضة في أي ظروف".

ودعت الخارجية الألمانية السلطات الإيرانية إلى احترام حق مواطنيها في حرية التعبير، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والامتناع عن إصدار أو تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة.

وصدر حكم الإعدام بحق الصحفي الذي كان يعمل على تغطية المظاهرات المعارضة في إيران عامي 2017-2018 ، بتهمة "ممارسة أنشطة مناهضة للثورة والتواطؤ مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية".

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.

المصدر: RT