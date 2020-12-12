إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي التقطت قبل 42 عاما

نشر إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، صورة تجمعه بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، التقطت قبل 42 عاما.

وقال باراك في تغريدته عبر "تويتر" إن الصورة التقطت خلال زيارة سرية للرباط قام بها قبل 42 عاما، وكان الملك حينها شابا صغيرا يبلغ من العمر 15 ربيعا.

את מלך מרוקו פגשתי לפני 42 שנה בארמונו של אביו, המלך חסן השני. הוא היה אז נער בן 15.

לסיפור המלא: https://t.co/QMidzV5yIg



ברכות לכל מי שנטל חלק בנרמול היחסים עם מרוקו. גם לנתניהו.

מי יתן ותהא זו תחילת הדרך להשלמה רחבה של ישראל עם שכניה.



חג חנוכה שמח לכל עם ישראל. pic.twitter.com/G4Jfzphb1R — אהוד ברק (@barak_ehud) December 11, 2020

وأضاف باراك أنه أحضر حينئذ هدية للملك محمد السادس، عبارة عن لعبة كمبيوتر من السبعينيات وكانت صناعة إسرائيلية.









ברכות לכל מי שנטל חלק בנרמול היחסים עם מרוקו. גם לנתניהו. אלו יחסים עמוקים שנפרשים על כמעט שלושה דורות. לפני 42 שנה... Posted by ‎Ehud Barak - אהוד ברק‎ on Thursday, December 10, 2020

وهنأ باراك، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على إعلان توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، فيما أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.

المصدر: RT