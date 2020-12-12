عمدة ميلانو يمنح ناشطا مصريا سجينا شهادة جنسية فخرية

أعلن عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، جوزيبي سالا، يوم أمس الجمعة، عن منح شهادة جنسية فخرية للناشط المصري المسجون لدى القاهرة، باتريك جورج زكي.

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وقال العمدة سالا على صفحته في "فيسبوك"، إن "مجلس مدينة ميلانو صوت الخميس بالإجماع على منح الجنسية الفخرية لباتريك زكي".

وأشار إلى أنها "لفتة تؤكد قرب مدينة ميلان من هذا الباحث الشاب المسجون في مصر، وكذلك من كل من يناضل لأجل حقوق الإنسان".

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم الاثنين الماضي، أن الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة الجنايات المصرية، قضت بتجديد حبس الباحث زكي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.

ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد ألقي القبض على المواطن المصري باتريك زكي في 7 فبراير الماضي، أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازته في مصر.

ووجهت لزكي تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، قاصدا الانتقاص من هيبة الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

ويواجه أيضا تهما بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام العنف.

المصدر: RT + "آكي"