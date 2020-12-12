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رويترز: إيران تعدم الصحفي المعارض روح الله زام

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رويترز: إيران تعدم الصحفي المعارض روح الله زام
Reuters Wolfgang Rattay
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي الإيراني المعارض، روح الله زام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية، أن الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017، أُعدم اليوم السبت.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.

المصدر: رويترز

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